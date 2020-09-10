BİFO ve Borusan Quartet İstanbul Müzik Festivali'nde

2003–2018 yılları arasında, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası olarak, İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserlerini gerçekleştiren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, festival ve izleyicisiyle buluşuyor.

Ülkemiz kültür sanat hayatına dair katkılarıyla anımsanan bu uzun soluklu başarılı birliktelik, bu seneye özgü dijital bir programla yeniden hayata geçiyor. Geçtiğimiz 19 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, piyanist Víkingur Ólafsson’a eşlik etmiş; Mozart ve Schubert’in yapıtlarından oluşan programı, sınırlı sayıda izleyici de canlı olarak izlemişti. 30 Eylül’de çevrimiçi kaydı yayınlanacak bu konserin yanı sıra; BİFO Özel başlığını taşıyan heyecan verici üç konserlik bir seri de festivalin bu yılki sürprizleri arasında.

Borusan Quartet’in, Beethoven ve Piazzolla yapıtlarını seslendireceği serinin ilk konseri dörtlümüzün adını taşıyor. 1 Ekim Perşembe saat 20.00’de yayınlanacak bu kaydı, 2 Ekim Cuma saat 20.00’de yayınlanacak Baroktan Klasiğe adlı ikinci konser izleyecek. Lully ve Handel’in yapıtlarının yorumlanacağı ve BİFO’yu, Antonio Pirolli’nin yöneteceği bu konserde, mezzosoprano Ezgi Karakaya da solist olarak yer alacak. Serinin üçüncü ve son konserinde ise, Murat Cem Orhan yönetimindeki BİFO, solist kariyerinin yanı sıra orkestra başkemancısı da olan Pelin Halkacı Akın’a eşlik edecek. Max Richter’in Recomposed: Vivaldi – Dört Mevsim’inin yorumlanacağı bu konser de 5 Ekim Pazartesi saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Bu yıla özgü nedenlerle; programındaki tüm konserlerin çevrimiçi yayınlanacağı festival, online.iksv.org adresinden takip edilebilir. Borusan Sanat, özel bir seriden oluşan bu konserleri; yüksek katkıda bulunan kurum olarak destekliyor.

Borusan Klasik’in 12-13 ve 19-20 Eylül tarihlerindeki hafta sonu kuşaklarında festivalde yer alan sanatçıları, arşivdeki kayıtlarıyla tanımak ve dinlemek isteyen müzikseverler Karnaval üzerinden yayın yapan Borusan Klasik radyosunu dinleyebilir.