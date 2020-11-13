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13.11.2020 - 13:37 |

Birkan Nasuhoğlu'nun yeni tekli 'Gel'

Birkan Nasuhoğlu kendi diskografisinin en çarpıcı şarkılarından ‘Gel’i GTR Müzik etiketiyle 13 Kasım Cuma tüm dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sundu.

Birkan Nasuhoğlu'nun yeni tekli 'Gel'

Türkçe sözlü rock müziğin üretken isimlerinden Birkan Nasuhoğlu, peşi sıra yayımladığı şarkılarıyla solo kariyerine hızla devam ederken şimdi de ‘Gel’ ile dinleyicisini selamladı.

Giden sevgiliye geri dön çağrısında bulunan ‘Gel’in, sözü, müziği ve düzenlemesi Birkan Nasuhoğlu imzasını taşıyor.

2020 yılında yayımladığı ‘Gülmedi Kader’, ‘Diken’, ‘Hiç Durmadan’, ‘ Ne Yapayım Bari’, ’Yuva (akustik) ‘Yeni Bir Kan’ ile müzik serüvenine güçlü devam eden Nasuhoğlu, son teklisi ‘Gel’in kayıt sürecini GTR Deneyevi Stüdyoları'nda Alper Anık ve Mahmut Albulak ile tamamladı. Parçanın miks’ini Mahmut Albulak, mastering'ini John Davis yaptı.

Her çalışmasında beklentiyi yükselten ve merakla beklenen Birkan Nasuhoğlu’na şakının vokallerinde Gökhan Türkmen eşlik etti.

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