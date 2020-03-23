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23.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bong Joon-ho, müzikal film çekmek istiyor

Parasite” ile büyük bir başarıya imza atan Bong Joon-ho, geçen günlerde verdiği bir demeçte alışıldığın dışında bir müzikal film çekmek istediğini açıkladı.

Bong Joon-ho, müzikal film çekmek istiyor

Bong Joon-ho, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle açıkladı: “Bir müzikal çekmek isterim. Karakterler şarkı söylemeye başlayıp sonra ‘Aman tanrım, boş versene, bu çok dandik’ deyip bir anda dururlar. Singin’ in the Rain gibi harika müzikal filmler var. Ama onları izlediğimde utanıyorum ve kızarmaya başlıyorum. Bu yüzden farklı olması gerekiyor.”

Yönetmen, HBO’da izleyici ile buluşacak “Parasite” dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Ekim ayında verdiği bir röportajda yeni film projelerine değinen Joon-ho, biri Korece, biri İngilizce olmak üzere iki yeni film üzerinde çalıştığını açıklamıştı. İngilizce olan filmin 2016 yılında CNN’de gördüğü makaleden yola çıkarak hazırladığı küçük bir dram filmi olduğunu söyleyen Joon-ho, Korece olan filmin ise daha büyük ölçekli olacağını ve her ne kadar pek çok türü harmanlasa da temelinde korku türüne yakın duracağını belirtmişti. 

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