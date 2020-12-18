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18.12.2020 - 15:31 |

Borusan Contemporary koleksiyonuyla Contemporary İstanbul'da

Borusan Contemporary, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki ile bu yıl 15’incisi çevrimiçi olarak düzenlenecek Contempoary Istanbul fuarında sanatseverlerle buluşacak. Koleksiyon kapsamında, farklı disiplinlerde üretilmiş 10 eser 19-20 Aralık’ta ön gösterim, 21 Aralık-6 Ocak arasında genel ziyaret kapsamında görülebilir.

Borusan Contemporary koleksiyonuyla Contemporary İstanbul'da

Borusan Contemporary, özel bir seçki ile bu yıl 15’incisi çevrimiçi olarak düzenlenecek Contemporary Istanbul fuarının konuğu olacak. 19-20 Aralık tarihleri arasında ön gösterimi yapılacak sanal fuar, 21 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında genel ziyarete açık olacak. Sanal fuar kapsamında, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki farklı disiplinlerde üretilmiş eserlerden seçilen 10 yapıt izleyicilerle buluşacak.

Seçki kapsamında,  teamLab’ın “Su Taneciklerinin Evreni” adlı yeni medya eseri, Sarkis’in “Karanlığın Işığı” yapıtı, Kathrin Stumreich’in “Egemenlik” yerleştirmesi,  Ola Kolehmainen’ın “Ayasofya yıl 537 III”, Frank Thiel’in “Perito Moreno #18“ ve Boomoon’un “Boğaz’da Balık Oyunu No. 6” başlıklı fotoğrafları, ve Choe U-Ram’ın “Una Lumino Portentum” adlı heykeli  yer alırken; pentür kategorisinde Ian Davenport’un “Akan Çizgiler: Koyu Kırmızı (Akış)” ve Markus Linnenbrink’in “Şuandanitibarenişleribirazdahaciddiyealmak” isimli resimleri ile birlikte Ekrem Yalçındağ’ın Perili Köşk’ün sekizinci katında yer alan kulenin iç mekanına özgü ürettiği “Ev Gibi 2” adlı çalışması ilk kez bu platformda izleyici ile buluşacak.

Sanal fuar virtual.contemporaryistanbul.com adresi üzerinden ziyaret edilebilir.

 

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu hakkında

Borusan Contemporary, İstanbul'da Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nu merkez alan sergiler, etkinlikler, eğitim faaliyetleri, yeni sipariş edilmiş işler ve kuruma özel yerleştirmelerden oluşan çok platformlu bir programdır. Bu aktiviteler özellikle medya sanatlarına, yani daha geniş anlamıyla, zaman, ışık, teknoloji, video, yazılım ve ötesiyle çalışan sanatçılara odaklanır. Programın çoğu Borusan Holding ofislerinin de bulunduğu, İstanbul'daki Perili Köşk’te gerçekleşir ve bu da özünde ofis ortamında yer alan benzersiz bir sanat merkezi yaratır. Bünyesinde galeri, ofis alanları, cafe, Borusan Art Store ve boğazın nefes kesici manzarasına hakim açık hava tersları barındıran Perili Köşk, pandemi nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında bir süre daha ziyarete kapalı olacak. Borusan Contemporary ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek için internet sitemizi ziyaret edebilir, e-bültene abone olabilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Borusan Contemporary, sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı. Borusan Contemporary’nin geçici sergisi :mentalKLINIK sanatçı ikilisinin ACI REÇETE #02’si internet sitesi üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor.

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