Borusan Sanat'ta bu hafta

Borusan Klasik’te canlı radyo konserleriyle dinleyicisiyle buluşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), bu hafta ünlü şef Garrett Keast’in yöntemiyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. 21 Ocak Perşembe günü, Keast ve yönetimindeki BİFO, Çek Filarmoni Orkestrası ve Lobkowicz Trio sanatçısı, solist kemancı Jan Mráček’e eşlik edecek.

Avrupa’da yaşayan bir Amerikalı olarak düşüncelerini, yolculuklarını, yoğun konser temposunu, dinleyicileri ile çok samimi bir dille paylaşmayı seven Keast’in yöneteceği konserde Dvořák ve Mendelssohn’un yapıtlarının yanı sıra Beethoven’ın 8. Senfonisi de dinleyiciyle buluşacak.

21 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak konser öncesinde, saat 13.40’ta Aydın Büke ve Serhan Bali ‘klasik müzik’ sohbetleriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Beethoven seçkileri Şef Gürer Aykal’ın Yönetimiyle borusansanat.tv’de!

Bu yıl yayın hayatına başlayan borusansanat.tv, izleyicilerini çevrimiçi ücretsiz konser kayıtlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 24 Ocak Pazar günü 11.30’da yayınlanacak sıcak ve samimi dörtlü Borusan Quartet’in yer aldığı kayıt, büyük besteci Beethoven’a bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

1999’da kurduğu ve 2008 Eylül’üne dek sürekli şefliği ile genel müzik yönetmenliğini sürdürdüğü Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın onursal şefi Gürer Aykal’ın yöneteceği konserde topluluk, piyanist Valentina Lisitsa ve keman sanatçısı Naz irem Türkmen’e eşlik edecek.

“Dâhinin Gücü” adını taşıyan konserin konser öncesi kaydında ise genç ve başarılı şef Nisan Ak, keyifli sohbetiyle izleyicilere seslenecek.

“Borusan Müzik Evi”, Dinleyicisine Borusan Klasik’ten Sesleniyor

“Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 22 Ocak Cuma günü saat 23.00’te Joost Lijbaart özel olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında olacak. “Borusan Müzik Evi”, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için Pazar 21.00 ve Cuma 12.00’de tekrar yayınlarıyla Borusan Klasik’te.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

21 Ocak 2021 Perşembe

13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Garrett Keast şef

Jan Mráček keman ●

DVOŘÁK Romans, Fa minör, Op. 11●

MENDELSSOHN Keman Konçertosu, Re minör, MWV O 3 ●

BEETHOVEN 8. Senfoni, Fa Majör, Op. 93

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

24 Ocak Pazar 11.30

DÂHİNİN GÜCÜ

Gürer Aykal şef

Valentina Lisitsa piyano ●

Naz İrem Türkmen keman ○

BEETHOVEN: 4. Piyano Konçertosu, Sol Majör, Op.58 ●

BEETHOVEN: Romans No. 1, Sol Majör, Op. 40 ○

BEETHOVEN: Romans No. 2, Fa Majör, Op. 50 ○

BEETHOVEN: 2. Senfoni, Re Majör, Op. 36