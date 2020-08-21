Bozcaada Caz Festivali'nden keşif çağrısı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteğiyle düzenlenen festivalin Ağustos boyunca sürecek programında, Korhan Futacı ve Bozcaada Ensemble’ın performanslarını izleyecek, adanın yaşayan en eski bağcısıyla ve bölge gastronomisi denilince akla ilk gelen isimlerle sohbet edecek, bölgenin efsanelerle dolu tarihinin izini sürüp Bozcaada Müzesi’nde tura çıkacağız. Kendine Has, Volkswagen ve Jack Lives Here’ın da katkılarıyla hazırlanan program, festivalin Instagram, Spotify ve YouTube kanallarında ücretsiz izlenebilecek.

allaturca, 3dots ve fermente’nin ortaklığında düzenlenen Bozcaada Caz Festivali’nin geçen hafta çevrimiçi panellerle başlayan BCF Keşif programı Bozcaada’da çekilmiş özel performanslar ve sohbetlerden oluşan video serisi ile devam ediyor.

Antik çağda Leukophrys, Yunan Mitolojisinde Tenedos adıyla anılan ve başlangıcı M.Ö. 3000 yıllarına dayanan tarihinde Fenikelilerden Atinalılara, Bizanslardan Osmanlılara, birçok kültüre ev sahipliği yapmış Bozcaada’nın yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da çok önemli kültür, tarım ve gastronomi noktası olmasının hikâyesini keşfe çıkan BCF Keşif programında, Korhan Futacı ve Bozcaada Ensemble’ın özel performanslarını izleyecek, adanın yaşayan en eski bağcısıyla ve gastronomi denilince akla gelen isimleriyle sohbet edecek ve bölgenin efsanelerle dolu tarihinin izini sürüp Bozcaada Müzesi’nde tura çıkacağız.

Bozcaada’da festivale özel performanslar

“Tamburada”, “Dandadadan”, “Korhan Futacı ve Kara Orkestra” ve “Konstrukt” projeleri ile sayısız yurt içi ve yurt dışı performansına imza atmış söz yazarı, besteci, saksafonist ve prodüktör Korhan Futacı’nın festivale özel performansı adanın ruhunu ekranlara taşırken; ortak dilleri caz olan ve her yıl değişen müzisyenlerden oluşan festivalin özel projesi Bozcaada Ensemble da, adanın eşsiz gün batımında Bozcaada Rüzgar Gülleri’ne karşı verdiği performansla seyircide ada hatıralarını canlandıracak.

Korhan Futacı’nın performanslarına Çağrı Sertel, Feryin Kaya ve Berkan Tilavel eşlik ederken; bu yılın Bozcaada Ensemble’ı da, Anıl Şallıel, Onur Alatan ve Onur Aymergen ve Ozan Musluoğlu’dan oluşuyor.

Bozcaada Müzesi’ni geziyoruz

Yazar, gazeteci, akademisyen, televizyoncu Prof. Dr. Haluk Şahin’in katıldığı “Herkes Kendi Adasını Yaratır” ise, bölgenin efsanelerle dolu tarihini merak edenlerin kaçırmaması gereken bir program olacak. Bugüne dek Bozcaada'ya dair 7 kitap yazmış olan Şahin, İlyada Destanı’ndaki Bozcaada'yı, Troya Savaşı’nda adanın nasıl bir rol oynadığını ve bölgenin pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış tarihini anlatacak.

Koleksiyoner M. Hakan Gürüney’in 6 binden fazla belge ve objeden oluşan koleksiyonunun yanı sıra sürekli güncellenen içeriğiyle adeta adanın belleğine dönüşen Bozcaada Müzesi gezisi de programın dikkat çekici yapımlarından olacak. 2013 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) ödül alan müzeyi Gürüney’in eşliğinde gezeceğiz.

Akış’a devam

Festivalin caz müziği, uluslararası caz festivalleri, kültür ve sanat, çevresel sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, gastronomi gibi pek çok farklı konuda uzman isimleri ağırladığı çevrimiçi panellerinin yanında ayrıca; bu yılki teması “Ototelik”ten yola çıkarak hazırlanan “Akış Sohbetleri” ve sanatçılar, sektör profesyonelleri, sanat dünyasından isimlerin pandemi sürecinde yaşadıkları deneyimlerini ve üretimlerini konuştukları video ve podcast serisi “Nasılız?” da yeni içerik ve konuklarıyla festivalin dijital kanallarında yayınlanmaya devam ediyor.