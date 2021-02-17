Buğrahan Çayır'dan 2021'in ilk single çalışması “Gel Yağmurla”

Şarkılarını ‘Delibal’, ‘Vuslat’, ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gibi dizi ve film müziklerinden hatırladığımız müzisyen ve oyuncu Buğrahan Çayır’ın kalplere dokunan “Gel Yağmurla” çalışması çello, gitar, vokal ve arka planda yağmurun olduğu tamamen akustik bir sonbahar şarkısı. Parçanın söz ve müziği Buğrahan Çayır’a aitken düzenlemesini Ersin Toz ve Buğrahan Çayır’ üstlendi.

Birbirimizden uzak kaldığımız bu dönemde, özlediğimiz duyguları sıcak ve samimi bir dille anlatan “Gel Yağmurla” GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.