20.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Büyükada’da açık hava gösterimleri
Büyükada’da Tarihi Arabacılar Meydanı’nda kurulan açık hava sineması yaz boyunca pek çok gösterime ev sahipliği yapacak. Filmler, yaz boyunca her hafta perşembe, cuma ve cumartesi günleri 20:30’da seyirciyle buluşacak.
Bu hafta Atıf Yılmaz klasiği “Selvi Boylum Al Yazmalım”la başlayan gösterimlerde önümüzdeki günlerde 23 Temmuz’da Yılmaz Güney’in senaryosunu yazıp Zeki Ökten’in yönettiği “Sürü” izleyiciyle buluşacak. Programda 30 Temmuz’da Lütfi Akad’ın yönettiği Türk sineması klasiği “Vesikalı Yarim” gösterilecek. İzleyiciyle buluşacak dünya sinema örneklerinden biri 25 Temmuz’da gösterilecek Yorgos Lanthimos’un ödüllü filmi “Sarayın Gözdesi / The Favourite”. Giuseppe Tornatore’nin sinemaya sevgisine odaklanan “Cennet Sineması / Cinema Paradiso” ise 1 Ağustos’ta açık hava gösterimiyle izleyiciyle buluşacak.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.