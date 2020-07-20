Büyükada’da açık hava gösterimleri

Bu hafta Atıf Yılmaz klasiği “Selvi Boylum Al Yazmalım”la başlayan gösterimlerde önümüzdeki günlerde 23 Temmuz’da Yılmaz Güney’in senaryosunu yazıp Zeki Ökten’in yönettiği “Sürü” izleyiciyle buluşacak. Programda 30 Temmuz’da Lütfi Akad’ın yönettiği Türk sineması klasiği “Vesikalı Yarim” gösterilecek. İzleyiciyle buluşacak dünya sinema örneklerinden biri 25 Temmuz’da gösterilecek Yorgos Lanthimos’un ödüllü filmi “Sarayın Gözdesi / The Favourite”. Giuseppe Tornatore’nin sinemaya sevgisine odaklanan “Cennet Sineması / Cinema Paradiso” ise 1 Ağustos’ta açık hava gösterimiyle izleyiciyle buluşacak.