Büyüktaşçıyan ve Altındere Lahor’da

Bienale katılan sanatçılar arasında Türkiye’den Halil Altındere ve Hera Büyüktaşçıyan yer alıyor. Altındere, Bienal’de SAHA desteğiyle ürettiği “Homeland” (2016), “Space Refugee” (2018) ve “Köfte Airlines” (2016) başlıklı yapıtlarıyla yer alıyor. SAHA ise Hera Büyüktaşçıyan’ın yeni projesine de üretim desteği veriyor.



Lahor Bienali, bölünme ve ekolojik kriz zamanında kimlik, sınır ve çatışma sorunlarını eleştirel bir şekilde araştırıyor. Hera Büyüktaşçıyan’ın Hajra Haider Karrar’le iş birliği yaptığı “The Infinite Nectar” başlıklı projesi, Lahor’daki değişen sosyo-politik değişiklikler nedeniyle görünmez hale getirilen alanlarda “kaybolma” kavramını Sikh mirası üzerinden ele alıyor.



