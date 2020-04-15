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15.04.2020 - 12:15 |

Can Bonomo World Akustik Konserleri'nin konuğu

Yapı Kredi bomontiada, Worldcard sponsorluğunda düzenlediği World Akustik Konserleri serisine Instagram’da canlı yayın üzerinden devam ediyor. Bu cumartesi sahne sırası Can Bonomo'da

Can Bonomo World Akustik Konserleri'nin konuğu

Alaturka nağmelerden, rock melodilere uzanan özgün şarkıları ile başarılı performans sergileyen Can Bonomo, Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabı üzerinden sevenlerine konser verecek.

Can Bonomo 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabında olacak.

Tarih:   18 Nisan 2020, Cumartesi

Saat:    21:00

Adres:  IG @yapikredibomontiada

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