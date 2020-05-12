Cannes’dan ‘B Planı’

Cannes Film Festivali yönetimi, pandemi kısıtlamaları karşısında festivalin bu yıl nasıl yol alacağına dair bir “B Planı”nın gündeme geldiğini önceki gün açıkladı. Normal şartlarda 12 Mayıs’ta başlaması planlanan, COVID-19 yasakları sebebiyle ertelenmesi gündeme gelen festival için hazırlanan “B Planı” ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Festival yönetimi, haziran ayında Resmi Seçki’yi açıklayacağını duyurdu. Screen Daily’ye röportaj veren festival direktörü Thierry Frémaux, farklı festivallerle işbirliğine giderek ve ayrıca sinema salonlarına yönelik olarak, seçkideki filmlerin dünya sunumunu üstleneceklerini belirtti. Resmi Seçki’de, şimdi ile 2021 baharı arasında vizyona girmesi planlanmış olan filmler yer alacak.

‘Muhteşem işler var’

Frémaux, seçkinin geleneksel Yarışma, Özel Bir Bakış ve Yarışma Dışı kategorilerinden bağımsız bir yapıda olacağını söyledi. “Hiçbir şey olmamış gibi davranmak gülünç olurdu. Ama kalpten isteğimiz, gördüğümüz ve sevdiğimiz filmleri desteklemek. Dünyanın dört bir köşesinden filmler, muhteşem işler ulaştı bize ve onların seyircisini bulmasına yardımcı olmak bizim görevimiz. Listeyi açıkladıktan sonra, amacımız sinemalarda etkinlikler düzenlemek. İletişimde olduğumuz sinema profesyonelleri, bize bu yöntemin projeleri için bir fırsat oluşturacağını söylüyor.”

2020 Resmî Seçki’sinde yer alan filmler, vizyona girdiklerinde veya diğer festivallerde prömiyer yaptıklarında, ‘Cannes 2020’ etiketini kullanacaklar. Bu etiket ve online gerçekleşecek film marketi Marché du Film haricinde, festivalin bu yıla özel düzenlemelerinin bir ayağını da ‘Cannes hors les murs’ (Duvarların Dışında Cannes) başlığı oluşturacak. Frémaux, ‘duvarların dışında’ başlığı altında seçkilerinde bulunan filmleri Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastian, New York, Busan ve Lumière gibi festivallere taşıyacaklarını, hatta Venedik ile bazı filmleri birlikte sunmayı planladıklarını belirtti. Cannes 2020’de jüri ve ödüller yer almayacak. Bu seneki jüriye başkanlık etmesi düşünülen Spike Lee ise, görevi 2021’de üstlenecek.