Cannes’dan sıfır kilometre projeler

Cannes Film Festivali’nin bu yıl sanal olarak gerçekleşen film marketi yeni projelerin de ilk duyulduğu yer. Sunumların başlamasıyla izleyicilerle önümüzdeki dönemde buluşması beklenen filmler de ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde yapım aşamasına geçecek yeni projeleri mercek altına aldık.

“SongbIrd”: Tür sinemasına hakim isimlerden Adam Mason’un yöneteceği, yapımcıları arasında Michael Bay’in de olduğu proje, koronavirüsünün mutasyona uğradığı bir gelecekte geçiyor. Virüse bağışıklığı olan bir adam, kız arkadaşının büyük annesini karantina bölgesine gitmekten kurtarmaya çalışıyor.

“The BlacksmIth”: Fransız yönetmen Pierre Morel’in (“Taken”, “Peppermint”) yöneteceği filmde Nick Jonas ve Laurence Fishburne rol alıyor. Bir çizgi roman uyarlaması olan proje, arkadaşları öldürülen bir silah uzmanının peşindeki insanlardan kaçması üzerinden ilerliyor.

“Run RabbIt Run”: Elisabeth Moss’un bir doğum uzmanının kızının garip davranışlarını anlamaya çalışan bir anneyi canlandıracak. Filmin yönetmeni ise Moss’la “The Handmaid’s Tale”de çalışan Daina Reid.

“The UnIted States Vs. BIllIe HolIday”: “Precious” ve “The Butler”ın yönetmeni Lee Daniels’ın yeni projesi cazın önemli ismi Billie Holiday’e odaklanan bir biyografi. Holiday’in Sivil Hak Mücadelesi’nde önem taşıyan ünlü şarkısı Strange Fruit’u söylemesinin engellenmeye çalışılması ve aynı dönemde şöhret ve madde bağımlılığıyla mücadelesi Daniels’ın odaklanacağı konular arasında.

“Lucca MortIs”: Yaratıcı yönetmen Peter Greenaway’in yeni projesinin çekimlerine ekim ayında başlanması planlanıyor. Morgan Freeman’ın başrolünde yer alacağı film, İtalya-İngiltere ortak yapımı. Film, ölümlüğüyle yüzleşen New Yorklu bir yazarın ailesiyle İtalya’ya yolculuk yapması ve varoluşuyla ilgili meselelerle ilgilenmesi üzerinden ilerliyor.

“The KIng’s Daughter”: Filmde James Bond’u canlandırmış aktörlerden Pierce Brosnan, XIV. Louis rolünde yer alıyor. Sean McNamara’nın yöneteceği film, kralın ölümsüzlük yolculuğunda bir deniz kızıyla karşılaşması üzerine. Senaryoda Barry Berman ve James Schamus’un imzası var.

“Not WIthout Rope”: Neslinin dikkat çeken aktörlerinden Miles Teller’ın başrolünde yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Rupert Wainwright oturuyor. Gerçek bir olaydan yola çıkan film, balığa çıkmış bir grup arkadaşın fırtınaya yakalanmalarının ardından verdikleri hayatta kalma savaşını anlatacak.

“Spare PartsParts”: Andrew T. Hunt’ın yazar, yönetmen ve yapımcı olduğu film, korku türünde. Filmin kahramanları, kadınlardan oluşan bir punk grubunun üyeleri. Vücutlarının bazı parçaları yerine silah taktıran karakterler, hayatta kalmak için mücadele edecekler.

“The MIracle Club”: Henüz yönetmeni belli olmayan film, başrollerini Maggie Smith, Laura Linney ve Kathy Bates’in, üç önemli karakter oyuncusunun paylaşmasıyla dikkat çekiyor. Kendini iyi hisset filmi olan “The Miracle Club”da üç oyuncu, Dublin’den Lourdes’e bir yolculuk yapan işçi sınıfından üç kadın olarak izleyici karşısına çıkacak. Filmin nisanda çekilmesi planlanıyor.