Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bu hafta

APOSTOLOS SİDERİS İSTANBUL QUARTET - KONUK MÜZİSYEN CANBERK ULAŞ

16 Şubat Salı / saat:20.00

Apostolos Sideris Istanbul Qurtet, Sideris’in 2019 yılında Ispanya’nın önde gelen caz plak şirketlerinden Fresh Sound Records etiketiyle çıkardığı Summation albümünden besteler ile sahnede olacak.

Ayrıca enstrumanı Duduk ile gruba eşlik edecek olan konuk müzisyen Canberk Ulaş ve Apostolos Sideris’in kendi bestelerinin yanı sıra, besteci, müzikolog ve koro şefi Gomidas Vartabed’in yeniden yorumladıkları kompozisyonları da programda yer alacak.

Sideris’in müziği uzun yıllar çalıştığı New York, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun etkilerini taşıyor. Besteleri ve doğaçlama üslubu, New York cazının yanı sıra Yunanistan, Anadolu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gelen müziklerden ilham alıyor. Kontrbas ve vokalde Apostolos Sideris, piyanoda Can Çankaya, perküsyonda Şakir Ozan Uygan, davulda Mehmet Ali Şimayli ve dudukta konuk müzisyen Canberk Ulaş sahnede olacaklar.

SAYGUN AKSES- ADNAN SAYGUN VE NECİL KAZIM AKSES ŞARKILARI

18 Şubat Perşembe/ saat: 20.00

Esra Abacıoğlu Akcan soprano

Fügen Yiğitgil korrepetitör

Program:

A.Saygun (1907 - 1991)

İnsan Üzerine Deyişler isimli 3 defter olarak hazırlanan albümünün içinde bulunan;

1. Defterden Üç Kuş ve Dilek Op. 60

2. Defterden Özendiriş Op. 61

N. Kazım Akses (1908 - 1999) Portreler 1. Kitap

Anlatamıyorum, Alaturka

N. Kazım Akses (1908 - 1999) Portreler 2.Kitap

Arada Bir, Sonsuz Şarkı, Eylül Sonu, Anı, Aramadın

Muammer Sun ( 1932- 2021 ) Sesli Bozkır

NOVA TRİO

20 Şubat Cumartesi /saat: 20.00

2019 yılında üç başarılı genç müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşan Nova Trio, kurulduğu günden bugüne çalışmalarına aktif bir şekilde devam ederek yurt içi ve yurt dışında birçok konser gerçekleştirdi.

Pandemi döneminde de konserlerine devam eden Çetin Ceviz, Seren Karabey ve Ecem Alnıaçık'tan oluşan Nova Trio'nun 20 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek konserinde, 19. yüzyıl romantik dönemin iki büyük Rus bestecisi Sergey Rahmaninov (1873-1943) ve Anton Arenski'nin (1861-1906) piyanolu trioları yer almakta. Nova Trio, konserde ilk olarak Rahmaninov'un No.1 ''Elegiaque'' triosu, ardından Arenski'nin Op.32, No.1 triosunu seslendirilecek.

Çetin Ceviz keman

Seren Karabey çello

Ecem Alnıaçık piyano