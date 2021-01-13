13.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Çevrimiçi ‘sesli öykü antolojisi’
Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran yazarlara ait 200 öykünün, tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları tarafından anlatılmasıyla hayat bulan bir “Sesli Öykü Antolojisi” özelliği taşıyan; ilki 2007, ikincisi 2009 yılında hazırlanan “Öyküler ‘SES”leniyor’ çalışması online erişime açıldı.
Her biri, özgün bestelenmiş müzikler ve ses tasarımları eşliğinde anlatılan öykülerden oluşan antolojide, 100 eser 1844 - 1952 yılları arasında doğan, diğer 100 eser ise 1952 sonrası doğmuş yazarlara ait. DenizBank YouTube kanalında ve www.oykulersesleniyor.com adresinde edebiyatseverlerle buluşan sesli öyküler arasında; Cüneyt Türel’in seslendirdiği “Dede Korkut”a ait “Deli Dumrul”, Müşfik Kenter’in seslendirdiği Sabahattin Ali’ye ait “Hanende Melek”, Rüştü Asyalı’nın seslendirdiği Aziz Nesin’e ait “Kambur Sabri’nin Radyosu”, gibi onlarca eser yer alıyor.