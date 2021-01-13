Çevrimiçi ‘sesli öykü antolojisi’

Her biri, özgün bestelenmiş müzikler ve ses tasarımları eşliğinde anlatılan öykülerden oluşan antolojide, 100 eser 1844 - 1952 yılları arasında doğan, diğer 100 eser ise 1952 sonrası doğmuş yazarlara ait. DenizBank YouTube kanalında ve www.oykulersesleniyor.com adresinde edebiyatseverlerle buluşan sesli öyküler arasında; Cüneyt Türel’in seslendirdiği “Dede Korkut”a ait “Deli Dumrul”, Müşfik Kenter’in seslendirdiği Sabahattin Ali’ye ait “Hanende Melek”, Rüştü Asyalı’nın seslendirdiği Aziz Nesin’e ait “Kambur Sabri’nin Radyosu”, gibi onlarca eser yer alıyor.