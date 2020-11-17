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17.11.2020 - 16:42 |

Çini mürekkebi ustası ressam Pınar Tınç'tan "Yuvaya Dönüş" sergisi

“Home Coming- Yuvaya Dönüş” sergisi, Pınar Tınç’ın hayatından esinlenerek ortaya koyduğu en yeni kesit. Gitmeler ve gelmelerle dolu ressamın hayatı, bu sefer Bozcaada’dan Bursa ve İstanbul’a, oradan da Hint Okyanusu’nun batısındaki küçük bir yanardağ adasında geçirdiği yedi yıldan sonra Türkiye’ye dönüşünü anlatıyor.

Çini mürekkebi ustası ressam Pınar Tınç'tan "Yuvaya Dönüş" sergisi

Şair Seyyidhan Kömürcü’nün “Neden eve dönmekten ibarettir hayat” dizesinden ilham alan sanatçı; okyanus, tropikal doğa ve folklorik kreol figürlerine, bu kez İstanbul resimlerini de ekliyor. İnce estetik çizgilerin içinde parlak ve rengarenk bir palet kullanan ressam aynı zamanda çini mürekkebinin de Türkiye’deki ustalarından.

La Réunion adasında güçlü şekilde kullanmaya başladığı bu materyalden çarpıcı şekilde yararlanarak, büyük boyutlu ve zengin motifli kompozisyonlarıyla mürekkebin bütün özelliklerini en yoğun şekilde ortaya çıkartıyor. Resimlerinde kadın, çocuk ve doğa temalarının ağır basması hem kendi hayatına hem de genel olarak dişi doğurganlığına ve çocuksu masumiyete olan bağlılığının da bir göstergesi.

“Kara Kadın Adası”, “Seni Seviyorum Anne”, “Bir Çizgi Okyanus” gibi geçmiş sergilerinde de beliren bu tema, ressamın duygusal derinliğinin, Bozcaada’da geçirdiği mutlu çocukluğunun ve de La Réunion, İstanbul ve Bozcaada arasındaki anneliğinin de bir yansıması.

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