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17.04.2020 - 15:30 |

DasDas'ta "Red'le Evdeyiz" sohbetleri

Vodafone Red Instagram hesabı, 17 Nisan, 24 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde DasDas kurucuları tarafından ele geçirilecek ve canlı talkshow düzenlenecek. Hemen ardından, daha önce Vodafone Red sponsorluğunda sahnelenen DasDas etkinlikleri Vodafone TV ekranlarına gelecek.

DasDas'ta "Red'le Evdeyiz" sohbetleri

Vodafone Red, corona virüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. DasDas işbirliği kapsamında yeni bir projeye imza atan Vodafone Red’in Instagram hesabı, DasDas’ın kurucuları Mert Fırat, Harun Tekin, Koray Candemir ve Didem Balçın tarafından ele geçirilecek. “Red’le Evdeyiz” adı altında düzenlenecek online etkinlikler kapsamında, 17 Nisan’daHarun Tekin ile Koray Candemir, 24 Nisan’da Mert Fırat ile Tuğrul Tülek, 2 Mayıs’ta ise Didem Balçın ile Selen Uçer, Vodafone Red Instagram hesabında saat 22.00’da canlı talkshow gerçekleştirecek.

 

DasDas etkinlikleri Vodafone TV’de

 Talkshow’ların hemen ardından, DasDas’ta daha önce Vodafone Red sponsorluğunda sahnelenen etkinlikler Vodafone TV’de yayınlanacak. Buna göre, 17-24 Nisan tarihlerinde mor ve ötesi konserini, 24 Nisan - 8 Mayıs tarihlerinde “Mert Fırat ve Korhan Futacı İle Rivayet Radyosu” gösterisini ve 2-16 Mayıs tarihlerinde “Güle Güle Diva” oyununu izlemek mümkün olacak. Vodafone Red müşterileri, VodafoneTV’yi ücretsiz indirip DasDas içeriklerini izleyebilecek.

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