Dijital Sahne’de Öykü Karayel ve Selahattin Paşalı başrollerde

Zorlu PSM’nin dijital dünyadan sunduğu içeriklerin en yenisini olarak Based Istanbul iş birliği ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkıları ile seyirciyle buluşmaya başlayan “Dijital Sahne”nin bu haftaki gösteriminde Rus yazar Anton Çehov’un en çok sahnelenen oyunu “Martı” var. Günümüz Türk tiyatro sahnesinin en cesur isimlerinden İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden kesitleri görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne” klasikleşen eserlere modern bir yorum kazandırıyor.

Ama ihtimaller can yakar…

Rus ve Dünya Edebiyatının en büyük kalemlerinden biri olan Anton Çehov’un en çok sahneye konan kült oyunu “Martı”, Dijital Sahne serisi kapsamında yepyeni bir anlam üretimi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk aşkı, ilk hevesi, biri olma ama özellikle “önemli biri olma” üzerine verilen mücadelelerin hikayesini anlatan zamansız bir metin olan “Martı”da izleyici Nina ve Treplev’in bambaşka hayallerin peşinde ortaklık kurabilme ihtimalini Öykü Karayel ve Selahattin Paşalı’nın göz dolduran performansı ile izleme fırsatı buluyor.

Aileden gördüklerimizden kaçarken tam da dibine düştüğümüz bir hayat mücadelesi içerisinde her ihtimalin can yaktığı ve olmak istediğimize izin verilen bir ütopyaya gelene kadar hikayenin hep aynı kaldığı bu “Martı” kesiti izleyiciye yeni bir sahnelemeyle başka bir sese kavuşarak tazelenen bir seyir deneyimi sunuyor. Çehov’un “Martı”sını daha önce deneyimlemediğiniz bir seyir deneyimi ile dijital formatta 14 Ocak akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.