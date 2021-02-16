Dijital Sahne’nin Birce Akalay ve Serkan Altunorak başrollerde

Zorlu PSM prodüksiyonu, Based Istanbul iş birliği ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Dijital Sahne”nin bu haftaki gösteriminde William Shakespeare’in zamansız ve mekansız komedi başyapıtlarından “Hırçın Kız” seyirciyle buluşuyor. Günümüz tiyatro sahnesinin en cesur ve özgün rejilerinde imzası bulunan İbrahim Çiçek’in uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden bölümleri modern bir görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan “Dijital Sahne” seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi sunuyor.

Sevmediğin için suçlu musun, haksız mısın veya hırçın mısın?

Shakespeare’in kült komedi metinleri arasında öne çıkan “Hırçın Kız”, Birce Akalay ve Serkan Altunorak’ın göz dolduran performanslarıyla tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. “Hırçın Kız”, tanımadığınız, tanışmadığınız veya tanımak için çabalamadığınız birinin hayatında ne kadar söz sahibi olabiliriz konusunu odağına alarak “Kim kimin hayatında söz sahibi olabilir?” sorusunun peşine düşüyor. Etiketler üzerine bir oyun olan “Hırçın Kız” seyirciye evliliğin neden bu kadar önemli olduğunu düşündürtmeyi hedeflerken, kararının bireysel olarak verilmeden gerçekleşen bir evlilliğin perdesini aralıyor.

Yüzyıllar önce kaleme alınmış olmasının yanında zamansızlığı ile her dönem izleyicilerde karşılığını bulan Shakespeare’in ölümsüz komedisi “Hırçın Kız”da, ilişkilerdeki etiketlemelerden sıyrılmak ve kibarlık maskesinin ardına saklanmaktan vazgeçmenin öneminin altı bir kere daha çiziliyor. “Hırçın Kız”ı daha önce deneyimlemediğiniz dijital formatta, Birce Akalay ve Serkan Altunorak’ın büyüleyici performansı ile 18 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izleyebilirsiniz.