Doğumunun 100’üncü yılında ‘Sabahattin Kudret Aksal’a Armağan’

Birçok yazar ve sanatçının yazıları, şiirleri, çizimleri, söyleşileri ve fotoğraflarıyla katkı sunduğu kitabı Adil İzci derledi. Kitabın önsözünü ise Doğan Hızlan ile Selim İleri kaleme aldı. Kitapta metinleri olan yazar ve sanatçılar arasında Füsun Akatlı, Oktay Akbal, Münire Aksal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Ara Güler, Semih Gümüş, Celal Üster, Ayşegül Yüksel var.