Doğumunun 100’üncü yılında ‘Sabahattin Kudret Aksal’a Armağan’

Birçok yazar ve sanatçının yazıları, şiirleri, çizimleri, söyleşileri ve fotoğraflarıyla katkı sunduğu kitabı Adil İzci derledi. Kitabın önsözünü ise Doğan Hızlan ile Selim İleri kaleme aldı. Kitapta metinleri olan yazar ve sanatçılar arasında Füsun Akatlı, Oktay Akbal, Münire Aksal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Ara Güler, Semih Gümüş, Celal Üster, Ayşegül Yüksel var.
Konya'nın devasa dairesel tarlaları gökyüzünden görüntülendiTürkiye'nin tarla arazisi varlığı bakımından ikinci büyük tarım işletmesi TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 311 bin dekar arazisi içindeki her biri 365 dekarlık 84 dairesel tarla, gökyüzünden bakıldığında devasa geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.