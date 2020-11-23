‘Dönüşüm’e TRT Geleceğin İletişimcileri Ödülü

Sektörden 66 jüri üyesinin değerlendirmeleriyle 5 ana 11 alt kategorideki 116 eser arasından ödüle layık görülen ve TRT2 ekranlarında canlı yayınlanan 6. Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın ödül töreninde İsmail Kurt, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

2015 yılından günümüze kadar devam eden, Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan lisans ve ön lisans derecelerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen yarışmada birincilik ödülünün sahibi olan Kurt’un kısa filmi, toplumsal yozlaşmayı kendisine konu ediniyor. “Dönüşüm” dijital çağ ile birlikte insanların teknoloji bağımlısı olması rahatsızlık duyan 80 yaşlarında bilim insanı Kemal’in, kendi çalışma atölyesinde ürettiği insan duygularına sahip robot Ali’nin aşkını ironik bir bakış açısıyla anlatıyor. Yaşanılan dijital çağda, teknolojinin getirdiği birçok yeniliğin hayatımızda vazgeçilemez bir konuma geldiğini ve insanların robotlaştığını belirten İsmail Kurt, “Teknolojiyi bilinçsiz bir şekilde tüketen insanlarda farkındalık yaratmak için böyle bir hikâye yazmak istedim. Bugün birçok teknolojik cihaz hayatımızı kolaylaştırdı bunu kabul ediyorum. Fakat zaman ayırdığımız bu yenilikler, televizyon, telefon vs. bizi insan yapan birçok duygumuzu köreltmeye başladı” dedi.