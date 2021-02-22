Duayen dış politika yazarı Sami Kohen’in ‘70 yıllık serüveni’

Milliyet gazetesinin duayen dış politika kalemi Sami Kohen’in “Sami Kohen Anlatıyor: Ver Elini Dünya - 70 Yıllık Gazetecilik Serüveni” adlı nehir söyleşisi Libra Kitap tarafından yayımlandı. Nihal Boztekin’in söyleşiler yaparak yayına hazırladığı kitap, Sami Kohen’in çocukluğundan başlayarak meslek yaşamına uzanıyor. Türkiye ile dünya arasında köprü kurmayı misyon edinmiş bir gazetecinin gözünden, 1940’lardan bugüne basının ve özelde Milliyet gazetesinin tarihini, dünya tarihine damga vurmuş olayları, çeşitli ülkelerden siyasi portreleri okurla buluşturuyor. Sami Kohen’in dış gezilerinin ve dünya liderleriyle olan buluşmalarının fotoğraflarıyla desteklenmiş olan kitap basın tarihine önemli bir bakış getiriyor.



ABDİ İPEKÇİ İLE BİRLİKTE BAŞLADI



Sami Kohen, Milliyet’te 1954’te Abdi İpekçi ile birlikte çalışmaya başladı. O tarihten seri sürekli olarak çalışan bir duayen. Aynı gazetede kesintisiz olarak görev yapan basındaki bir rekortmen…



Sami Kohen’in profesyonel bir gazeteci olarak mesleğe 1950 yılında Yeni İstanbul gazetesinde başladığında kendisine misyon olarak belirlediği hedef şuydu: Dünya’yı Türkiye’ye, Türkiye’yi Dünya’ya tanıtmak. Bu nedenle hep dış haberler, dış konular ile ilgili çalıştı. Dış Haberler servisini yönetti. Sami Kohen bir yandan Türk kamu oyunu dünyada olup bitenleri bilgilendirmeye çalışırken, diğer yandan da dünyanın birçok ülkesindeki gazete, dergi ve radyolarında da Türkiye’de olup bitenleri bildirdi. Her iki alandaki başarıları dolayısıyla Türkiye’de ve dış ülkelerde ödüller kazandı.



Sami Kohen, haber ve röportajlarında yıllar boyunca birçok “ilk”e imza attı. 1950’lerden itibaren “kapalı” sayılan birçok ülkeye; Arnavutluk’a , Çin Halk Cumhuriyeti’ne, Kuzey Kore’ye ilk giden Türk gazeteci oldu. Kitapta bu ülkelere o zamanki engellere rağmen nasıl girebildiğini anlatıyor.

Genç yaşta gazeteciliği hedefleyen Sami Kohen, 20 yaşında kurduğu bir haftalık gazete ile basın dünyasına girdi. İki yıl sonra da günlük bir gazetede (Yeni İstanbul’da) dış haberler servisinin başına geçti.



Kitap, Sami Kohen’in özgeçmişini, çocukluğundan itibaren anlatıyor. Kitabın başlığında da belirtildiği gibi, 70 yıllık gazetecilik serüveni bütün detaylarıyla yer alıyor. Kitabın son bölümünde de 13 gazeteci, akademisyen diplomatın Sami Kohen hakkındaki düşüncelerine yer veriliyor.







