Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı gerçekleştirildi

Türkiye’de kız çocuklarının tüm potansiyellerine ulaşmalarının önündeki engellere dikkat çekmeyi amaçlayan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nın altıncısı, ‘Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak’ temasıyla gerçekleştirildi. UNFPA Türkiye Elçisi, ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansın konuk konuşmacısı, son dönemdeki iklim eylemleri ve çarpıcı söylemleriyle dikkat çeken genç iklim aktivisti Luisa Neubauer’dı. Konferansa Almanya’dan canlı olarak bağlanan Luisa, refah içinde yaşayan bir ülkede ve şanslı bir kız çocuğu olarak dünyaya geldiğini, küçükken aile büyüklerinin kendisine her zaman çalışırsa, yeterince öğrenirse, görevlerini yerine getirirse istediği her şeyi olabileceğini söylediğini ancak kendisine hiç kimsenin iklim krizinden söz etmediğini anlattı.

“Geleceğimizin elimizden alındığını görmek beni öfkelendirdi”

Luisa Neubauer; “İklim değişikliğine dair bir şeyler öğrenmek bakış açımı tamamıyla değiştirdi. İçinde yaşadığım bir yalanı da ortaya çıkarmamı sağladı. Hangi fırsatlara sahip olacağımız büyük bir yalandı. Sadece iklim krizi bağlamında doğru ya yanlış olmasıyla ilgili bir mesele değil, toplumsal cinsiyetler bağlamında da büyük bir boşluk ve ayrım var. Dünya çapında kız çocuklarının maruz kaldığı bir eşitsizlik bu ve genç bir kadın olarak, özgür bir dünyada yaşamamın önüne bir engel olarak çıkıyor. Bir tarafta ‘Her şey olabilirsin’ diyen bir ailem varken, diğer tarafta geleceğimizin elimizin elinden alındığını görmek beni öfkelendirdi. Bir yandan kız çocuklarının konuşmaları, faaliyetleri, iklime karşı örgütlenmesi ya da haklarını savunmasına alkış tutulurken diğer yandan her şeyin eskisi gibi devam etmesi saygısızlık… Sadece güzel şeyler söylemek ya da bazı güzel fotoğrafları paylaşmak yeterli değil! Kız çocuklarının başardığı şeylere saygı duymak, ayağa kalkıp harekete geçmek anlamına gelmeli. Bizi sadece harekete geçmek kurtaracak. Dünya Kız Çocukları Günü’nde sadece kız çocuklarının rolü ne olmalı diye sormanın ötesinde, başka herkesin rolü ne olmalı diye sormak istiyorum. Eğer gerçekten kız çocuklarının yaptıklarına saygı duymak istiyorsanız bir araya gelin, örgütlenin ve ne yapabilecekseniz yapın ki, bu kız çocuklarının geleceği şanslı ve gerçekten güvende olsun.” dedi.

Vuslat Doğan Sabancı: “Pandemiye rağmen hızlı adımlarla koşmaktan vazgeçmeyelim…”

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, konferansta yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin ve cinsel istismarın arttığını hatırlatarak, ev işçiliği ve bakım gibi daha az kazanan ve güvencesi olmayan işlerde çalışan kadın ve kız çocuklarının da krizin etkisini daha fazla hissettiğini söyledi."