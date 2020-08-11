Efsanevi prodüktör Birch’e veda

The Guardian’ın aktardığı habere göre, ölüm haberini Whitesnake grubunun solisti David Coverdale verdi. Coverdaile “Canım arkadaşım ve yapımcı Martin Birch’ün ölüm haberini doğrulamak çok çok acı veriyor. Martin hayatımın büyük bir parçasıydı” yazdı.

Pek çok heavy metal grubu için yapımcılık yapan Birch, Iron Maiden’la 1980’lerde çalışmaya başlamıştı. Birch, Killers albümüyle başlamak üzere Iron Maiden için 9 albüm yaptı. Birch, 1992 yılında, 42 yaşındayken Iron Maiden’ın “Fear of the Dark” albümü ile müzik endüstrisinden emekli olduğunu duyurmuştu.