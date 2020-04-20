Emek Sineması müdürü Dikmen’e veda

Dikmen, 1956 yılında yer gösterici olarak çalışmaya başladığı Emek Sineması’nda uzun yıllar müdürlük yapmış ve sinemaya ömrünü vakfetmiş bir isimdi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Dikmen’in cenazesi bugün öğle namazından sonra Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek. Dikmen, Emek Sineması’nın yıkılmasıyla sonlanan süreçte, sinema için mücadele eden isimlerin de başında geliyordu.