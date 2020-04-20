20.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Emek Sineması müdürü Dikmen’e veda
İstanbul’un yıkılan ünlü sineması Emek’e yıllarını vermiş, sinemaseverlerin ve festival takipçilerinin yakından tanıdığı sinema insanlarından Hikmet Dikmen, dün 87 yaşında hayatını kaybetti.
Dikmen, 1956 yılında yer gösterici olarak çalışmaya başladığı Emek Sineması’nda uzun yıllar müdürlük yapmış ve sinemaya ömrünü vakfetmiş bir isimdi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Dikmen’in cenazesi bugün öğle namazından sonra Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek. Dikmen, Emek Sineması’nın yıkılmasıyla sonlanan süreçte, sinema için mücadele eden isimlerin de başında geliyordu.
SURVİVOR 52. BÖLÜM FRAGMANI | SKANDAL KAVGA!Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci eleme adayının belli olduğu Survivor'daki yeni bölüm görüntüleri herkesi şoke etti. Araları sürekli gergin olan fakat yayınlanan son bölümde birbirlerini anladıklarını ifade eden Yasin ve Barış'ın hareketleri herkesi şoke etti.