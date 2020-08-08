Emel Şahinkaya’nın şebboyları Maslak’ta

Vision Art Platform, geçen yıl yaşama veda eden Türkiye’nin önemli kadın sanatçılarından Emel Şahinkaya’nın ustalık dönemine ait eserlerinden özel bir seçkiyi 10 Eylül’e dek 42 Maslak’ta yer alan sergi mekânında izleyiciyle buluşturuyor. Resimlerinde bahçe teması izleyen sanatçının, tüm yapıtlarının ardında bir şiir gizlediği bilinir. Bahçelerini bir bekleyiş ve evrenin aşk kapısının en huzurlu formu olarak tasvir eden Şahinkaya’nın özellikle 1988 - 2008 dönemi yapıtlarına ışık tutan sergi, sanatçının ölümünün ardından gerçekleştirilen ilk sergi olma niteliğini taşıyor. Sergiyi Vision Art Platform’un kurucusu Hayrunnissa Taşyar’dan dinledik.

Yaşamını sanata adamış Emel Şahinkaya’nın ustalık dönemi eserleri Vision Art Platform’un Maslak’taki mekânında sergileniyor. Böyle bir sergiye nasıl karar verdiniz?

Emel Şahinkaya Türkiye’nin en değerli kadın sanatçılarından ve ölüm yılı vesilesiyle bir sergi düzenlemek istedik. Aynı zamanda sanatsever kitlenin Emel Hanım gibi, en önemsiz bir anda bile o ortamdan uzaklaşıp o ortamı fırçasına aktarabilen bir ismi yakından tanımasını istedik. Gerçek anlamda Türkiye’de yetişmiş en başarılı sanatçılardan birini ziyaretçilerle buluşturmak için ailesinden de izin alarak ustalık dönemine ait eserlerden oluşan bir seçkiyi 42 Maslak’taki sergi mekânımızda buluşturmaktan çok mutluyuz. Açıkçası Emel Hanım’ı anan ilk sergi olma niteliğini taşımak istedik.

‘Ustalık eserleri’

Eser seçiminde nasıl bir yol izlediniz?

Ustalık dönemine ait olmasına özen gösterdik ve 1988-2010 yılları arasındaki yapıtlarına ışık tutan eserlerden seçtik.

Sanatçının eserleri ağırlıklı olarak bahçe teması üzerinden ilerler. Vision Art Platform’da sergilenen eserlerin teması da bahçeler üzerinden mi ilerliyor?

Toplam 12 eserin yer aldığı sergi kürasyonunda sanatçının şebboy ve bahçelerine öncelik verdik. Oluşturduğumuz kompozisyonda sanatçının doğaya karşı duyduğu coşkuyu göstermekti amacımız. Sanatçının bulunduğu andan uzaklaşıp resmettiği anlara yoğunlaştık.

Ziyaretçiler için tüm önlemler alındı

Vision Art Platform’u 42 Maslak’ta ziyaret edecekler için nasıl önlemler alındı? Nişantaşı’ndaki gibi burada da randevu ile ziyaret geçerli olacak mı?

Sergimiz 42 Maslak Avm’de bulunan Vision Art Platform’un sergi mekanında görülebilir. Avm genelinde Sağlık Bakanlığı’nın 09.05.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı gereğince belirtilen tüm önlemler alındı. Galerimizde ise Kovid-19 kapsamında sosyal mesafe uyarısı ve Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği şekilde koruyucu ekipmanlar ile çalışılıyor. Avm genelinde yüzde 100 taze hava ile iklimlendirme yapılıyor. Bu yüzden de Vision Art Platform’un Nişantaşı’ndaki galerisindeki randevulu sistemimiz bu sergi mekânımızda yok.