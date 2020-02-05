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05.02.2020 - 11:08 |

Emre Oktayoğlu'nun albümü çıktı

Emre Oktayoğlu’nun titiz bir hazırlık süreciyle hazırlanan albümü "Yüzündeki Güneş", Ada Müzik etiketiyle yayınlandı.

Emre Oktayoğlu'nun albümü çıktı

Çok yönlü bir müzisyen olan Emre Oktayoğlu’nun, 10 şarkı bulunan albümünde düzenlemelerin yanı sıra piyano ve gitarlarda da imzası var. Çağrı Çığ Sığırcı’ya ait “Merhaba Yalnızlık” şarkısı dışında, tüm bestelerin Emre Oktayoğlu’na ait olduğu albümde Şenova Ülker, Alpar Lü, Dünyacan Yılmaz, Nilgün Lü, Başak Elkutlu, Ege Semercioğlu, Zümra Oktayoğlu gibi usta müzisyenlerin katkısı var. Ege Semercioğlu’nun kaydını ve mix’ini yaptığı, Burak Ataş’ınsa mastering’ini yaptığı albümün akustik piyanoları Babajim İstanbul stüdyosunda kaydedildi. Albümdeki tüm fotoğraflarda ise, ünlü fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’in imzası bulunmakta.

Emre Oktayoğlunun albümü çıktı

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