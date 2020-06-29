Endüstriyel tasarım projeleri sanal ortamda

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Bitirme Projesi yürütücülerinden Prof. Dr. Özlem Er endüstriyel tasarımın ürün üzerinde katma değer yaratmanın en etkin araçlarından biri olduğunu ve mesleğin öncülerinden Henry Dreyfus’un sözleri ile “ürünle ilişki kurduklarında eğer insanlar daha güvenli, daha rahat, daha verimli veya sedece daha mutlu oluyorlarsa” tasarımcıların başarılı sayılacağını söylüyor.

Öğrenciler meslek öneminin farkına vardı

Prof. Dr. Özlem Er, ID 402 Bitirme Projesi dersini 2020 Bahar Döneminde alan öğrenciler ve eğitim kadrosunun Covid-19 pandemisi nedeniyle proje sürecinin üçte ikilik kısmını olağanüstü şartlar altında deneyimlediğini belirtti. “Fiziken okulda olamasak da eğitim süreci devam ediyordu. Süreç zordu ama farklı kazanımları da oldu. Tasarım yaratıcı bir süreç ve problem alanının değişimine de yanıt verme kapasitesine sahip. Öğrenciler ve bizler açısından mesleğimizin öneminin yeniden farkına vardığımız bir süreç yaşadık” dedi.

Tüm tasarımlara idgraduation.bilgi.edu.tr sayfasından erişilebilirsiniz.