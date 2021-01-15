Erkan Haras'ın kaleme aldığı Ahuzar raflarda

“Sen yaşadığını sanırsın bazen; ama rüya seni giyinmiştir, sen rüya gördüğünü sanırsın ama rüya seni görmüştür. Sen her zaman rüya gördüğünü mü sanırsın, ya rüya seni görmek isterse?”

Üniversite okumak için gittiği yerde, geçmişiyle ilişkili bir olaylar zincirinin içinde bulur kendini kahramanımız Ahuzar… Sır içinde sır, imtihan içinde imtihan gizlidir ömrünün bu deminde. Çözdükçe bulmaca büyür, büyüdükçe çözer, bir sarmalda bulur kendini.

Hayal ile gerçeğin, uyku ile uyanıklığın, doğru ile yanlışın, sevgi ile aşk’ın… zamanda bir oraya bir buraya savrulduğu bir arayış ve hayatı anlamlandırma yolculuğu, Erkan Haras’ın kaleminden dökülenler.