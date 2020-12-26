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26.12.2020 - 17:33 |

Esra Baykal'dan yeni kitap

Anne ve Çocuk Markaları Stratejisti Esra Baykal, farklı anne profilleri üzerine yaptığı araştırma sonuçlarının yer aldığı Anneleri Anlayan Marka Olmak kitabında hedef kitlesi anne ve çocuk olan markalara, anne iç görüleri ve farklı anne profillerine özel pazarlama stratejileri ve proje fikirleri sunuyor.

Esra Baykal'dan yeni kitap

Baykal, 17 yıllık reklam, pazarlama ve strateji tecrübesini, Türkiye’nin her köşesini dolaşarak farklı sosyo-ekonomik sınıflardan kadınlarla gerçekleştirdiği röportajlarla birleştirerek ortaya çıkardığı “dört anne” profilini detaylandırıyor. “Ev kadını”, “çalışan”, “çocuğu için işi bırakan” ve “bekâr anneler” olarak dört farklı anne profili üzerinde duran kitap, markalara anneleri daha iyi tanımaları ve onlarla bağ kurabilmeleri için ipuçları veriyor.

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