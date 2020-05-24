24.05.2020 - 20:22 |
Evde Bayram Konserleri! Kubat dinleyicilerle buluştu
Cumhurbaşkanlığınca başlatılan, Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde 'Evde Bayram Konserleri' devam ediyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde 19-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve müziğin farklı türlerini barındıran konser programı devam ediyor.
Konserler dizisi kapsamında bugün Safranbolu'da Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler ile dinleyicilerle buluştu.
Yarın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Fettah Can ve 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesinde Mazhar Alanson konserleri düzenlenecek.
Erzincan'da gülümseten sosyal mesafeli bayramlaşmaERZİNCAN'da Özdemir ailesinin koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşması izleyenleri gülümsetti. Baba Hikmet Özdemir, bir sopanın ucuna bağladığı eldivenle çocukları ile bayramlaşıp, maşa yardımı ile harçlığı dağıttı.