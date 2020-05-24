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24.05.2020 - 20:22 |

Evde Bayram Konserleri! Kubat dinleyicilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan, Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde 'Evde Bayram Konserleri' devam ediyor.

Evde Bayram Konserleri! Kubat dinleyicilerle buluştu

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde 19-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve müziğin farklı türlerini barındıran konser programı devam ediyor.

Konserler dizisi kapsamında bugün Safranbolu'da Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler ile dinleyicilerle buluştu.

Yarın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Fettah Can ve 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesinde Mazhar Alanson konserleri düzenlenecek.

Evde Bayram Konserleri Kubat dinleyicilerle buluştu

 

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