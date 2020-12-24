Evde Kal Fest, yılbaşı programıyla geri döndü

Farklı evlerde birlikte eğlenebilmek adına düzenlenen ve Türkiye’in ilk online festivali olma özelliğini taşıyan Evde Kal Fest, yılbaşına özel programıyla geri dönüyor. @kendinehasonline Instagram hesabı üzerinden yayınlanacak ve herkesin evinden katılabileceği canlı yayınlarla yılbaşı mutluluğunu erken başlatacak festivalde, canlı konserlerin yanı sıra yemek ve sohbet programları da yer alacak.

25 Aralık Cuma akşamı 22.00’de Can Bonomo konseri ile başlayacak olan Evde Kal Fest; 26 Aralık Cumartesi günü 18.00’de Esen Hünal’ın mutfağına konuk olacak. 20.30’da Caner Özyurtlu’nun Bugün Varız Yarın Yokuz programıyla devam edecek olan Evde Kal Fest; cumartesi kapanışı saat 22.00’de Mor ve Ötesi konseri ile yapacak. 27 Aralık Pazar günü ise; 18.00’de Esen Hünal’ın yeni bir tarif verdiği programın ardından yine Caner Özyurtlu ile devam edecek olan Evde Kal Fest; 22.00’de Kalben konseri ile sona erecek.

Festival programını aşağıda, konu ile ilgili detaylı bilgiyi ise @kendinehasonline Instagram hesabında bulabilirsiniz:

Evde Kal Fest Program:

25 Aralık Cuma:

22:00 Can Bonomo konseri

26 Aralık Cumartesi:

18:00 Esen Hünal ile kendine has lezzetler

20:30 Caner Özyurtlu ile Bugün Varız Yarın Yokuz

22:00 mor ve ötesi konseri

27 Aralık Pazar:

18:00 Esen Hünal ile kendine has lezzetler

20:30 Caner Özyurtlu ile Bugün Varız Yarın Yokuz

22:00 Kalben konseri