Ezra Pound'un "Kantolar" kitabının tamamı canlı yayında okunacak

Kanto biçim olarak belirli vezinle okunabilen, şarkı gibi söylenebilen şiir anlamına geliyor. Pound şarkı gibi okunan şiirin kendi müziğiyle yakalanan uyumunun en üstün şiir formu olduğunu düşünür. Onun deyişiyle Kantolar yüksek sesle bir solukta okunması gereken bir şiirdir.

20 Şubat Cumartesi günü saat 20:00’de başlayıp 21 Şubat Pazar günü saat 20:00’ye kadar kısa aralıklar dışında kesintisiz olarak sürecek bu performansta çevirmen Efe Murad, 800 sayfalık kitabın tamamını, Instagram’da canlı yayında okuyacak. Bu baştan sona okuma denemesiyle Pound’un birçok şiirden, dilden, insandan sesleri birleştirdiği dev yapıtı şiirsel bir deneyime dönüşecek.

Efe Murad

1987 yılında İstanbul’da doğan Efe Murad, Princeton Üniversitesi’nde felsefe ve siyaset bilimi okudu; Harvard Üniversitesi’nden tarih ve Ortadoğu çalışmaları alanlarında yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Cem Kurtuluş’la birlikte Adam Sanat dergisinde Madde Akımı Manifestosu’nu (Mayıs 2004) yayımladı ve şair Ahmet Güntan ile şiir fanzini Cehd’i (2006) çıkardı. Türkçede yayımlanan altı şiir kitabının yanı sıra, İranlı şairler M. Âzâd ve Ferîdûn-i Muşîrî ile Amerikalı şairler Ezra Pound, Susan Howe, Lyn Hejinian ve C.K. Williams’tan yaptığı çevirileri kitap olarak yayımladı. 13. İstanbul Bienali’nin açılışında yer alan sanatçı Shahzia Sikander’in “Pivot” adlı enstalasyonunda Nâzım Hikmet, Lale Müldür ve Ahmet Güntan gibi şairlerle birlikte şiirleri yer aldı. Amerikalı şair Sidney Wade ile Melih Cevdet Anday’dan yaptığı İngilizce seçki Meral Divitçi Çeviri Ödülüne layık görüldü. Wellesley College’da İslam ve Osmanlı tarihi dersleri vermektedir.