Ferda Art Platform'dan iki yeni sergi

Çağdaş sanatın İstanbul’daki yeni buluşma noktası Ferda Art Platform, Yüksek Mimar Ferda Dedeoğlu tarafından 2019 yılının Eylül ayında kuruldu. Contemporary Art İstanbul ve Art Weeks Akaretler’de düzenlediği sergilerle büyük ilgi gören İstanbul’un en yeni çağdaş sanat galerisi, Teşvikiye’deki tarihi Ralli Apartmanı’nda yetenekli sanatçılara ev sahipliği yapıyor. 400 metrekarelik yüksek tavanlı galeride çağdaş Türk sanatının önemli isimlerini ağırlamayı amaçlayan Ferda Art Platform, orta ve genç kuşağın en başarılı isimlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 2020 yılında da birçok sanatçıyı ağırlayacak olan platformda Şubat ve Mart aylarında özgün işleriyle dikkat çeken Gülcan Şenyuvalı ve genç ressam Hüseyin Aksoy, sanatseverlerle buluşacak.

“Histerik Bahçe” açılıyor

Son dönem çağdaş Türk sanatının “toplumsal cinsiyet/kadın kimliği” üstüne özgün işleriyle adından söz ettiren ismi Gülcan Şenyuvalı, 5’inci kişisel sergisi “Histerik Bahçe”yi Ferda Art Platform’da sanatseverlerle buluşturuyor. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Gülcan Şenyuvalı’nın tuval üzerine akrilik, yağlı boya, kara kalem ve dikiş uygulamalarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sıradışı 24 eseri, 12 Şubat-12 Mart günleri arasında görülebilecek. Ferda Art Platform kurucusu Ferda Dedeoğlu, sergiye ilişkin “Gülcan Şenyuvalı, ‘kadın kimliğine’ ilişkin güçlü eserlerinin hem konuları hem de kendine has tekniğiyle radarımızda olan bir sanatçıydı. Kendisinin bu yeni sergisini galerimizde İstanbul izleyicisine ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz” diyor.

“Biz Tam Olarak Neyi Seyrettik?”

2018’den bu yana eserlerini çeşitli karma sergilerde göstermeye başlayan 1995 Mardin doğumlu genç ressam Hüseyin Aksoy da “Biz Tam Olarak Neyi Seyrettik?” adlı ilk kişisel sergisini Ferda Art Platform’da açıyor. 12 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergide, Aksoy’un tuval üzerine çeşitli malzemelerle çalıştığı eserlerinin yanı sıra bir video çalışması da yer alacak. Marmara Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olan Hüseyin Aksoy’un eserleri daha önce Elgiz Müzesi, CerModern, Mixer ve BASE gibi çeşitli sanat mekanlarında sergilendi. Üretim yaparken çoğunlukla güncel siyasi ve sosyal olaylardan beslenen Aksoy, ilk kişisel sergisiyle Ferda Art Platform’da olacak.