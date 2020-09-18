Festivalin açılış konseri ücretsiz

Pandemi sebebiyle bu yıl programındaki tüm konserler çevrimiçi yayınlanacak. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle festival İKSV’nin YouTube kanalında ücretsiz olarak erişime açılacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok’tan eserler dinleyicilerle buluşacak.