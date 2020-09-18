18.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Festivalin açılış konseri ücretsiz
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, bu akşam saat 20.00’de İKSV YouTube kanalında ücretsiz olarak yayınlanacak “Açılış Konseri”yle başlıyor. Festival kapsamındaki 20 konserin tümüne ise festivalin dijital platformu online.iksv.org/muzik adresinden erişmek mümkün olacak.
Pandemi sebebiyle bu yıl programındaki tüm konserler çevrimiçi yayınlanacak. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle festival İKSV’nin YouTube kanalında ücretsiz olarak erişime açılacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok’tan eserler dinleyicilerle buluşacak.