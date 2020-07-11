Film Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? En Çok İzlenen Film Çeşitleri

Günümüzde Amerika kökenli Hollywood ve Hindistan çıkışı Bollywood dev sinema endüstrisinin başında geliyor. Günümüzde senaryoya, olay örgüsüne ve konunun ele alınış biçimine göre onlarca farklı film türü bulunmaktadır.



Film Türleri ve Özellikleri Nelerdir?



1- Bilim- Kurgu: İlk örnekleri ABD ve İngiltere'de verilen bilim-kurgu türü dünya dışı varlıklar, Ufolar, deneyler, bilim insanları ve icatlar gibi çok çeşitli konulara ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda ise daha çok paralel evren, yeni gezegenlerin keşfi ve teknoloji içerikli senaryolar üretilmektedir. Bu film türünde genellikle doğaüstü olaylar ve varlıklar mevcuttur. Senaryoya göre gerilim ve korku türleri de bilim-kurgu sinemasının içinde yer alabilir.



2- Korku: İnsanlarda korku ve dehşet duyguları uyandırmak, izleyici şaşırtmak ya da belli bir konuya dair meraklandırmak içim çekilen film türüdür. Ana kahramanlarını vampirler, kurt adamları, zombi ve hayalet gibi norm dışı varlıklar oluşturur. Teen - slasher ve Gore gibi türleri mevcuttur. Türkiye'de de sayısız örnekleri verilmiş korku filmlerinde hortlaklara, cinlere ve seri katillere de sıklıkla yer verilir.



3- Polisiye: Aksiyon film türünün bir alt dalı olan polisiye film türünde aydınlatılmamış cinayetler, polis soruşturmaları ve suçlu takibi gibi konular işlenir. Durağan değil hareketli bir anlatım tarzına sahip olan kurgusu ile her yaştan izleyicinin büyük ilgi gösterdiği türlerin başında geliyor.



En Çok İzlenen Film Çeşitleri

1- Dram: Aşk, ayrılık, özlem, vatan hasreti gibi temel insani olguları ele alan dram türündeki filmler, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük rağbet gören film türlerinin başında geliyor. Temel kurgusu izleyicilerin düşüncelerinden çok duygularına hitap etmek üzerine kurulmuştur. Aile ilişkileri, hastalık, geçim sıkıntısı gibi onlarca farklı konu da dram filmlerinde işlenmektedir.



2- Komedi: İnsanları güldürmeye ve eğlendirmeye yönelik, çoğunlukla mizahi içerikli yapımlar komedi film türüne aittir. Birçok farklı çeşidi mevcuttur. Bunların başında aile komedi, kara komedi, absürt komedi ve fantastik komedi örnek olarak gösterilebilir.



3- Animasyon: Uzun emekler sonucu ortaya çıkan animasyon filmler hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sıklıkla izleniyor. 2000'li yılların başından itibaren yükselişe geçen animasyonlar, en çok bütçe ayrılan yapımların başında gelmektedir.