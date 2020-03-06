Fotoğrafı çekilemeyen resimler

Sergiye gelen ziyaretçiler, Atatürk’ün dekoratörü olarak tanınan Otto Wöber’e ait 80 yıldan daha eski, saf pigmentleri Bayer’in fırçasından görme imkânı bulacak. Serkan Bayer’in “Son Pigment” sergisi, mayıs ayında Ankara’daki Maarif Art Gallery’de izleyicileriyle buluşacak. Sergiye gelen ziyaretçiler, Atatürk’ün dekoratörü olarak tanınan Otto Wöber’e ait 80 yıldan daha eski, saf pigmentleri Bayer’in fırçasından görme imkânı bulacak. Serkan Bayer, Otto Wöber’in oğlu O. Herman Wöber tarafından kendisine emanet edilen pigmentlerle, fotoğrafı çekilemeyen resimlerden oluşan bir seriyi izleyicisine sunucak. Wöber’in, koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin katılacağı serginin tanıtım toplantısı ise bu akşam saat 19.00’da Maarif Art Gallery’de gerçekleşecek.



