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11.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Fransız Belediye Başkanı salgına rağmen müzeleri açtı

Fransa’da müze müdürleri kurumlarının yeniden açılmasını talep ederken ülkenin güneyindeki Perpignan Belediye Başkanı Louis Aliot, şehrindeki müzeleri açacağını duyurdu.

Fransız Belediye Başkanı salgına rağmen müzeleri açtı

Aliot, “Uzun zamandır var olan virüsle yaşamalıyız” dedi. Aliot, Perpignan’da doğan ve XIV. Louis portresiyle tanınan 17’nci yüzyıl ressamı Hyacinthe Rigaud’ya adanmış Musee Rigaud’nun açılacak müzeler arasında olacağını da belirtti. Fransız müze müdürleri, geçen hafta Kültür Bakanlığı’na kurumların yeniden açılmasını isteyen bir dilekçe iletmişti. Ancak bilim insanları Fransa’nın Kovid-19 vakalarında gözlemlenen artış sebebiyle üçüncü bir kısıtlamanın da geleceğini ve kapalı olan kafe, restoran ve müzelerin açılmasının mümkün olmadığını belirtti.

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