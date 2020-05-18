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18.05.2020 - 13:07 |

Garanti BBVA 19 Mayıs’ta Atatürk’ü sevdiği şarkılarla anıyor

Garanti BBVA, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Atatürk’ün sevdiği şarkıları, günümüzün sevilen genç sanatçılarının sesinden gençlerle buluşturuyor.

Garanti BBVA 19 Mayıs’ta Atatürk’ü sevdiği şarkılarla anıyor

Garanti BBVA, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Atatürk’ün sevdiği şarkılarla kutluyor. Bu yıl Atamızı anmak için çok özel bir projeyi hayata geçiren Garanti BBVA, gençleri bu çok özel şarkılarla, gençlerin büyük bir beğeniyle takip ettiği müzisyenler aracılığıyla bir araya getiriyor.

‘Şarkılarda Sen’ adlı projede, Zeynep Bastık ‘Yemen Türküsü’, Evrencan Gündüz ‘Bülbülüm Altın Kafeste’ Melike Şahin de ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkılarını kendi yorumlarıyla gençlerle buluşturacak.

Proje için bir araya gelen üç müzisyenin seslendirdiği üç şarkıdan oluşan video klip Instagram ve Youtube başta olmak üzere bankanın sosyal medya kanalları üzerinden dinleyiciler ile buluşuyor. Aynı zamanda projede yer alan müzisyenler de kendi Instagram hesapları üzerinden paylaşımda bulunarak destek verecekler.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz

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