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03.06.2020 - 13:45 |

Gedik Sanat'tan özel proje

Türk sanatçıların yeni eserler üretmesi ve üretilen eserlerin uluslararası platformda tanıtılması idealiyle çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, Unvoiced Diaries “ Sözsüz Günlükler “ projesi ile 24 Türk bestecinin Dijital platformlara uygun Solo Keman için eserler üretmesini hedeflemiştir. Keman Sanatçısı Önder Baloglu tarafından sunulan proje, Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Gedik Filarmoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman ve Besteci Onur Türkmen tarafından oluşturulan Danışma Kurulu’nca yürütülmektedir. Gedik Sanat, geçirdiğimiz bu pandemisürecinde bestecilerimize siparişler vererek, dijital platformda yüksek kalitede bir müzik arşivi oluşturmayı hedefliyor.

Gedik Sanat'tan özel proje

8 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 24 bestecimizin eserleri, besteleyiş stilleri ve yaşamları üzerine Gedik Sanat Resmi Sosyal Medya Kanalları üzerinden paylaşımlar ve canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Özellikle  projenin solisti Keman Sanatçısı Önder Baloglu ve bestecilerin karşı karşıya geleceği canlı yayınlar ilgi çekici olacak.

Projenin son aşamasında Temmuz ayı içerisinde  eserlerin kayıtları gerçekleştirilip bir tanıtım filmiyle sanatseverlere sunulacak.

Unvoiced Diaries “ Sözsüz Günlükler “ ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, önemli sanat kurumlarında eğitim veren veya halen eğitimlerini sürdüren; 24 Türk bestecinin Pandemi sürecindeki yaratılarından oluşmaktadır. Proje kapsamında 24 Solo Keman için Minyatür besteleyen isimler şu şekilde; Utku Aşuroğlu, Oğuzhan Balcı, Didem Coşkunseven, Mahir Cetiz, Evrim Demirel, Cem Esen, Zeynep Gedizlioğlu, Yunus Gencer, Kamran İnce, Emre Sihan Kaleli, Aslıhan Keçebaşoğlu, Özkan Manav, Deniz Nurhat, Murat Cem Orhan, Orhun Orhon, Orhan Veli Özbayrak, Enver Yalçın Özdiker, Mehmet Can Özer, Uğurcan Öztekin, Hakan Ali Toker, Ahmet Tamer Topuz, Onur Türkmen, Yusuf Yalçın, Tolga Yayalar.

 

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