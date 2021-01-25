25.01.2021 - 14:30 |
Gemlik Belediyesi'nden sanatçılara destek
Gemlik Belediyesi, pandemi döneminde zorluk yaşanan her alanda verdiği desteği, sanata da taşıdı. Marmara’nın en güzel körfezlerinden biri olan Gemlik, sanatın iyileştirici gücü etrafında birleşerek, online tiyatro oyunları ve konserlerle sanata destek olmaya devam ediyor.
Online konserlerine, Ocak ayında Dolunay Obruk moderatörlüğünde, Niyazi Koyuncu ile Koliva grubunun müzik performansı ve Cengiz Küçükayvaz’ın yanında pek çok değerli oyuncunun yer aldığı Yalan Dolan oyunu yayınıyla başlayan Belediye, Şubat ayında müziğin iki duayen isim, İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ı ağırlıyor. 14 Şubat’ta iki efsane ismin kaçırılmayacak performansının moderatörü caz müziğin güçlü sesi Dolunay Obruk olacak. Yine 6 Şubat tarihinde Yosi Mizrahi ve Şebnem Özinal’ın oynadığı Seninle Evlenir Miyim? adlı tiyatro oyunu da Belediye’nin Facebook sayfasında yayınlanarak, tiyatro coşkusunu evlere taşıyacak.