Güz Kumpanyası ile "Yeniden"

Yaptıkları müziği, “Hayat tüm hızıyla akıp giderken sığınılacak bir arka bahçe” olarak tanımlayan Güz Kumpanyası, serüvenine ODTÜ’de, rebetiko, tango, kanto, klasik Türk müziği gibi türlerin melodik yapıları ve ortak kökenleri üzerine çalışmalar yaparak başladı. Bugün ise bu birikimlerini, kendi eserlerini üretmek için kullanıyor. Kumpanya Ev Stüdyosu’nda kaydedilen yeni tekli “Yeniden”de; vokalde Göksenin Seyhan, vurmalı çalgılarda Mustafa Göçer, gitar ukulele, çello ve klavyede Sertaç Işık, mandolinde Bayezid Özden, bas gitarda Alper Sayın, flütte Belgin Ayhan ve kemanda Alperen Gün yer alıyor. Parçanın mix ve mastering’ini Ferhat Uçar yaptı. Teklinin kapak fotoğrafı Ulaş Soylu’ya, kapak tasarımı Mustafa Göçer’e ait.



Göksenin Seyhan, Alper Sayın, Sertaç Işık, Dilcu Salihoğlu, Bayezid Özden, Erhan Kaplan ve Mustafa Göçer’den oluşan “Güz Kumpanyası”nın yeni teklisi “Yeniden” MEYPOM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında! Grubun “Hayal Belki Kavuşmak” adlı teklisi ise yakında müzikseverlerle buluşacak.