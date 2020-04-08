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08.04.2020 - 07:00 |

Haldun Taner’in yaşamı Ve Perde’de

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali’nin üstlendiği 2015 tarihli Haldun Taner belgeseli “Ve Perde!”yi dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıyor.

Haldun Taner’in yaşamı Ve Perde’de

Türkiye tiyatrosunun duayen ismi Haldun Taner’in yaşamını anlatan belgesel, İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

Yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı, senaryosunu Gülşah Özdemir Koryürek’in yazdığı belgeselin müzikleri ise Borusan Quartet’e ait. Proje danışmanlığını Demet Taner ve Dikmen Gürün’ün yaptığı belgeselde anlatıcı rolünü Halit Ergenç ve Tilbe Saran üstleniyor. Belgesele katkıda bulunan diğer sanatçılar ise; Gülriz Sururi, Metin Akpınar, Zeliha Berksoy, Ferhan Şensoy, Levent Üzümcü, Engin Alkan, Yiğit Özşener, Erkan Can, Erdem Akakçe, Can Yılmaz, Mehmet Erbil, Alayça Öztürk, Esin Aslan, Harun Başlan, Vahit Sarıtaş, Deniz Telek, Ayça Yiğit ve Yalçın Zobu.

Tiyatro Festivali’nin ilk belgesel yapımı olan “Ve Perde!”de, Haldun Taner’in yaşamından kesitler; kitaplarından, gazete yazılarından ve oyunlarından bölümler yer alıyor. Sanatçının “Dün Bugün”, “Keşanlı Ali Destanı” gibi yapıtlarından seçilen bölümler tiyatro sanatçılarının performanslarıyla belgeselde yeniden hayat buluyor. İKSV YouTube kanalında erişime açılan “Ve Perde!”, Haldun Taner’i tanımak, Türkiye tiyatrosuna damgasını vurmuş bu bilim insanını anlamak için bir fırsat sunuyor.

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