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19.09.2020 - 07:00 |

Harry Potter’ın heykeli dikiliyor

Kitapları okunma, filmleri ise izlenme rekorları kıran Harry Potter’ın heykeli Londra’da yer alacak

Harry Potter’ın heykeli dikiliyor

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan, kitapları okunma, filmleri izlenme rekorları kıran Harry Potter’ın heykeli İngiltere’nin başkenti Londra’da dikiliyor. Ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling’in yarattığı ve dünya çapında fenomen olan Harry Potter karakterinin heykeli bu ayın sonunda Londra’nın Leicester Meydanı’na yerleştirilecek. Heykel, “Meydandaki Sahneler” projesi kapsamında daha önce de Laurel ve Hardy, Bugs Bunny, Gene Kelly, Mary Poppins, Mr. Bean ve Paddington gibi heykelleri yaratan Andrzej Szymczyk imzasını taşıyor.

Süpürgeli sahne tasviri

Harry Potter’ı canlandıran aktör Daniel Radcliffe’i model alan heykel, serinin ilk filmi olan “Harry Potter ve Felsefe Taşı”ndaki Quidditch maçında süpürgesiyle havalandığı sahneyi betimliyor. Harry Potter’ın imtiyaz haklarını elinde bulunduran Warner Bros’tan Josh Berger, “Bu heykeller, sinema tarihindeki en ikonik karakterlerden bazılarını temsil ediyor ve Harry Potter’ın meydan boyunca yükselişini görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

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