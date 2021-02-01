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01.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hazinelerle dolu bir gemi enkazı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde araştırma yapan arkeologlar, Yunanistan’ın Kasos adası açıklarında nadir bulunan bir antik Roma batığı keşfettiler.

Hazinelerle dolu bir gemi enkazı ortaya çıktı

Artnet’te yer alan habere göre Yunan yetkilileri, MS 200 ile MS 300 arasına tarihlenen gemi enkazının “eski hazinelerle dolu” olduğunu söyledi. Yunan Kültür ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre gemi, İspanya ve bugünkü Tunus’ta üretilen seramik kaplar ve muhtemelen Rodos ve Küçük Asya’dan gelen petrolle doluydu. Arkeolog Xanthis Argyris ve Georgios Koutsouflakis’in yönetiminde geçen yıl başlayan araştırmalarda bu yılın başında MÖ 1. yüzyıla ve MÖ 5. yüzyıla ait gemi enkazları ve modern zamanlardan kalma batık bir gemi keşfedildi. Argris, 2021 yılı boyunca da ek arkeolojik araştırmaların devam edeceğini belirtti.

 

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