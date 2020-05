Hepimizi acımasız bir öğrenme süreci bekliyor

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Öncelikle tüm dünyayı derinden etkileyen corona virüs günlerinin nasıl geçtiğini sorarak başlamak istiyorum. Gündelik yaşam nasıl geçiyor? Neler hissediyorsunuz?

Günlerim kötü geçiyor diyemem. Fena değil, herkes kadar iyi herkes kadar kötüyüm. Bu belirsizliğin bir an önce bitmesini ve sağlığımıza kavuşmayı bekliyorum. Her gün uymaya gayret ettiğim, çoğunlukla uyduğum bir programım var. Disipline olmazsam bu süreci aşmanın zorlaşacağını düşünüyorum.

Bu süreçte pek çok insan bugüne kadar ertelemiş olduğu şeyleri, okumaları, izlemeleri gerçekleştiriyor. Sizin de böyle bir deneyiminiz oldu mu?

Kendimi okumaya, cilt bakımına ve spora verdim. Uzun zamandır okumak istediğim çoğu romanı okudum. İşimin en önemli kısımlarından biri olan film izlemeyi ise tamamen bırakmış durumdayım. Bu gibi anormal durumlarda enteresan tepkiler verebiliyoruz :)

Malum bir süredir tüm setler durmuş durumda. Ne zaman başlayacağı da belli değil. Neler düşünüyorsunuz bu süreç hakkında?

Güvenli koşullar tam anlamıyla oluşturulmadan sete çıkılamaz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur çünkü setler maalesef sosyal mesafenin korunabileceği yerler değil. Fakat güvenli koşulları oluşturmak da imkansız değil. Muhtemelen artık ekipler daha az insandan oluşacak. Bunun da sektör üzerindeki yansımasını kısa zamanda göreceğiz. Hepimizi büyük bir dönüşüm ve acımasız bir öğrenme süreci bekliyor.

Sözü yavaş yavaş The Mallorca Files dizisine getirmek istiyorum. BBC yapımı bir dizide karşımıza çıktınız. Öncelikle neler hissediyorsunuz?

Audition sonrası diziye kabul edildiğimi öğrendiğimde inanamadım. Çok heyecanlandım. Yapabilecek miydim? Beni tesadüfen mi seçmişlerdi? Ya İngilizce’yi unutursam? Ezber yapabilecek miydim? Binlerce soru hücum etti. Korkutucuydu ama yine de beni seçmişlerdi. Bu insanın gerçekten ruhunu okşayan ve özgüvenini artıran bir durum.

The Mallorca Files, İngiltere'de merakla takip edilen polisye bir dizi. Hakan Muhafız'daki rolünüzden çok farklı bir içerik. Hazırlık süreci nasıl geçti?

Öncelikle ezber işini çok önceden hallettim. Oraya gidince de beni son derece nazik bir ekip karşıladı ve ezber provası talebimi kimse geri çevirmedi :) Kostüm provalarıyla başladık ve sonra sete çıktık. Çok yardımcı rol arkadaşlarım vardı ve pek hiyerarşik bir yapı yoktu. Ya da varsa da o kadar derinden ve tıkırında işledi ki farkına bile varmadım. Her şey olması gerektiği gibiydi. Kayıt anlarıysa hiç korktuğum gibi zor geçmedi. Çok kolay rahatladım ve hemen işe adapte olmaya çalıştım. Fakat yabancısı olduğunuz bir dilde (ve yaşayışta) oynamak çok zor. Yıllarca İngilizce eğitim gördüm ama daha önce İngilizce konuşurken hiç ağlamamıştım. Duygu hafızam Türkçe çalışıyordu yani. Onları eşlemek ilk başta zor oldu.

Türkiye'de dizi oyuncuları, yapımın bir bölümünün uzunluğu ve çekim şartlarından ötürü bazen şikayetçi olduklarını duyuyoruz. Bir kıyaslama yapmanızı istesem; İngiltere yapımı bir dizide bu işler nasıl yürüyormuş?

Yukarıda da dediğim gibi her şey olması gerektiği gibiydi. Ekip olarak hepimizin sağlığı ve mutluluğu her şeyin önündeydi. Herkesin birbirine son derece saygılı, kibar ve yardımcı olduğu bir setti. Yemekler inanılmazdı!!!!!! En iyi otellerde ağırlandık ve hep çok yardımcı olmaya çalışan, her istediğimizi yerine getirmeye çalışan bir ekiple bir aradaydık. Çalışma saatlerinin hiçbir şekilde sarkmadığını söylememe gerek yok herhalde. Neyse ki Türkiye’de de son yıllarda özellikle sinema Tv sendikasının da dahliyle şartlarda gözle görülür bir iyileşme var, özellikle çalışma saatleri ve set koşullarıyla ilgili epey yol alındı. Burada da harika ekiplerle çalışıyoruz ve şartların iyileşmesi hepimizin performansını daha da artırıyor.

Haluk Bilginer'i daha önce İngiliz dizilerinde görmeye alışkınız. Yabancı yapımlarda sizi görmeye devam edecek miyiz?

Haluk Bilginer’le başlayan bir sorunun öznesi olmak bile ne büyük gurur! :))) Haluk abinin kalibresine gelmem imkansız ama yabancı yapımlarda olmayı çok isterim tabii ki. Bunun için elimden geleni her zaman yapacağım.

Şu an belki her şey biraz flu ama corona virüs sonrası döneme dair planlar projeler var mı?

Gerçekten epey flu :) Corona öncesi dahil olduğum bir film vardı, nisanda çekecektik fakat ertelemek zorunda kaldık, kaldığımız yerden onun hazırlığına başlıyoruz. Ayrıca görüştüğüm başka projeler de var. Televizyondaki projelerde yer almayı çok özledim. Dizi çekmeyi çok seviyorum. Bana çok fazla şeyi hızlıca öğretiyor.

Son olarak bu süreç sonunda geleceğe nasıl bakıyorsunuz?

Şu an geleceğe, umutla bakmam gerektiği bilgisiyle bakıyorum. Yani net bir duygudan bahsedemeyeceğim. Sadece umutsuzluğa kapılıp bunun sağlayacağı o rahatlıkla kendini bırakma haline kapılmayacağım, onu biliyorum.

