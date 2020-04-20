Heymann’ın ‘seçilmiş aileleri’yle buluşma

Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann programı, yönetmenin altı filmine odaklanıyor ve içinde doğup büyüdüğümüz aile kavramını, seçtiğimiz aileleri ve bir aradalıktan doğan duyguları dürüst, hassas bir yaklaşımla ele alan belgesellerden oluşuyor. Prova çekimleriyle şimdiye kadar hiç yayınlamamış geniş bir arşiv seçkisini ve nefes kesen dans sekanslarını harmanlayan “Mr. Gaga” gösterilen filmler arasında.