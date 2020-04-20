20.04.2020 - 07:00 |
Heymann’ın ‘seçilmiş aileleri’yle buluşma
Pera Film, geçen kasım ayında gerçekleştirdiği, belgesel yapımcısı ve yönetmen Tomer Heymann’ın filmlerinden oluşan retrospektif niteliğindeki programı bu kez online olarak izleyici ile buluşturuyor.
Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann programı, yönetmenin altı filmine odaklanıyor ve içinde doğup büyüdüğümüz aile kavramını, seçtiğimiz aileleri ve bir aradalıktan doğan duyguları dürüst, hassas bir yaklaşımla ele alan belgesellerden oluşuyor. Prova çekimleriyle şimdiye kadar hiç yayınlamamış geniş bir arşiv seçkisini ve nefes kesen dans sekanslarını harmanlayan “Mr. Gaga” gösterilen filmler arasında.
SURVİVOR 52. BÖLÜM FRAGMANI | SKANDAL KAVGA!Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci eleme adayının belli olduğu Survivor'daki yeni bölüm görüntüleri herkesi şoke etti. Araları sürekli gergin olan fakat yayınlanan son bölümde birbirlerini anladıklarını ifade eden Yasin ve Barış'ın hareketleri herkesi şoke etti.