MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Hirst sanatı Snapchat’te
ABONE OL
07.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hirst sanatı Snapchat’te

Snapchat, İngiliz sanatçı Damien Hirst ile iş birliği yaparak sanatçının spin art resimlerinden ilham alan bir filtreyi önceki gün kullanıcılarına sunduğunu açıkladı.

Hirst sanatı Snapchat’te

Observer’da yer alan habere göre Hirst ve Snapchat, koronavirüs salgını süresince savunmasız insanlara sağlık hizmeti sunmak için çalışan Partners in Health adlı organizasyonu desteklemek amacıyla bir araya geldi. Kullanıcılar, ‘Mega Spin Art’ isimli filtreyi kullanarak evlerinde kendi ‘spin’ resimlerini yaratabiliyorlar. Damien Hirst, önceki gün Instagram hesabı aracılığıyla paylaştığı gönderide “’Mega Spin Art’ filtresinde Snapchat ile çalışmak ve milyonlarca insanın telefonlarından kendi spin art resimlerini yapmalarını sağlamak inanılmaz bir şey” dedi.                 

 

Bursa'da polis otosunu gören gençler kaçacak yer aradıBursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 katlı evin damından düşen kadın ağır yaralandı

2 katlı evin damından düşen kadın ağır yaralandı

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Sıradaki Haber