Hirst sanatı Snapchat’te

Observer’da yer alan habere göre Hirst ve Snapchat, koronavirüs salgını süresince savunmasız insanlara sağlık hizmeti sunmak için çalışan Partners in Health adlı organizasyonu desteklemek amacıyla bir araya geldi. Kullanıcılar, ‘Mega Spin Art’ isimli filtreyi kullanarak evlerinde kendi ‘spin’ resimlerini yaratabiliyorlar. Damien Hirst, önceki gün Instagram hesabı aracılığıyla paylaştığı gönderide “’Mega Spin Art’ filtresinde Snapchat ile çalışmak ve milyonlarca insanın telefonlarından kendi spin art resimlerini yapmalarını sağlamak inanılmaz bir şey” dedi.