İKSV Alt Kat Sonbahar Çevrimiçi Etkinlik Programı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından kültür ve sanata erişim ve katılım imkânlarını artırmak amacıyla Mart 2019’da kurulan ve ilk yılında 250’den fazla ücretsiz etkinlikte 2.800’den fazla çocuk ve genç katılımcıyı ağırlayan İKSV Alt Kat, salgın koşulları sebebiyle 2020 sonuna kadar etkinliklerine dijital mecralar üzerinden çevrimiçi olarak devam ediyor.

Mart ayından bu yana dijital platformlarda 4 çocuk kitabı animasyonu, 9 Instagram canlı yayını ve 4 YouTube video içeriği yayınlayan İKSV Alt Kat’ın dijital atölye ve etkinlik programı, sonbahar aylarında da çocukları ve aileleri farklı içerikler ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Sonbahar aylarında İKSV Alt Kat programında, İKSV Alt Kat Instagram ve İKSV YouTube hesapları üzerinden yayınlanacak ve erişime açık olacak Paribu desteğiyle gerçekleşen, farklı alanlardan beslenen 6 yeni çevrimiçi etkinlik var. Programda, UNCHR Türkiye’nin desteğiyle gerçekleşecek, 6-13 yaşındaki mülteci ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı çocukların katılımıyla Zoom Meeting platformu üzerinden gerçekleşecek çevrimiçi atölyeler de yer alıyor. Ayrıca, Pera Müzesi Öğrenme Programları işbirliğiyle, 5. İstanbul Tasarım Bienali’ne paralel olarak 20 Ekim - 14 Kasım 2020 tarihleri arasında, okul grupları ve 7-12 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici çevrimiçi atölyeler düzenleniyor.