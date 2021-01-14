İKSV Alt Kat Yarıyıl Çevrimiçi Etkinlik Programı

İKSV Alt Kat’ın Paribu’nun desteğiyle gerçekleşen yarıyıl tatil programında, sanatın farklı alanlarından beslenen beş yeni çevrimiçi içerikle toplam on atölye yer alıyor. Güncel sanat, müzik, dans, yaratıcı drama ve kent kültürüne odaklanan çevrimiçi atölye programı, uzman yürütücüleri ve sanatçılar eşliğinde, çocuk ve gençlerin yarıyıl tatilinde kültür ve sanatla buluşmasına imkân sağlıyor.

6-8, 9-12 ve 13-15 yaş grupları için hazırlanan farklı içeriklerle, 25 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün saat 14.00’te gerçekleştirilecek ücretsiz programa katılım için rezervasyon gerekiyor.

Rezervasyon için: http://rezervasyon.iksv.org/altkat

İKSV Alt Kat Yarıyıl Tatili Çevrimiçi Etkinlik Programının Detayları

“Bir Varmış Bir Yokmuş” güncel sanat atölyesi (6-8 yaş):

25 Ocak Pazartesi, Saat 14.00 // 1 Şubat Pazartesi, Saat 14.00

Bu atölye; fizyolog, bilim insanı ve çizer Ernst Haeckel’in 16. İstanbul Bienali eserleri arasında yer alan “Doğadaki Sanat Biçimleri” kitabından ilhamla Atölye Pikolo tarafından tasarlandı. Dünyadaki biyoçeşitliliğin, hayvan ve bitkilerin yaşam alanlarını korumak için yapabileceklerin konuşulacağı atölyede, farklı malzemelerle, nesli tükenmekte olan bir hayvanın üç boyutlu figür çalışmaları yapılıyor.

(Bu atölye için gerekli olan malzemelerin listesi, katılımcılarla önceden paylaşılacaktır.)

“Hayalimdeki İcat” yaratıcı drama atölyesi (9-12 yaş):

26 Ocak Salı, Saat 14:00 // 2 Şubat Salı, Saat 14:00

Yaratıcı drama eğitmeni Elif Özsoğuk Kadrizade yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyede çocuklar, yaratıcı drama yöntemleri ve eğlenceli oyunlar eşliğinde, küçük gruplar halinde yepyeni icatların peşine düşüyor. Herhangi bir ön bilgi veya hazırlık gerektirmeyen bu atölyenin katılımcıları, hem içinde bulundukları durumlar ve farklı duygular hakkında konuşma, hem de yaratıcılıklarını oyun yoluyla ifade etme fırsatı buluyor.

“Dans ve Beden Kültürü” dans ve hareket atölyesi (13-15 yaş):

27 Ocak Çarşamba, Saat 14:00 // 3 Şubat Çarşamba, Saat 14:00

Koreograf ve çağdaş dans eğitmeni Tuğçe Ulugün Tuna yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölye ile katılımcıların bedenlerini tanımaları, alışılagelmiş yargılardan bağımsız olarak hareket edebilme yaklaşımını benimsemeleri hedefleniyor. Atölyede, yaş grubuna özel olarak belirlenen çağdaş dans tekniklerinden faydalanarak genel koordinasyon, hafıza ve doğaçlama çalışmaları yer alıyor.

“Beyoğlu’nda Gezersin” çevrimiçi gezi ve haritalama atölyesi (9-12 yaş):

28 Ocak Perşembe, Saat 14:00 // 4 Şubat Perşembe, Saat 14:00

Şehir Dedektifi inisiyatifi kurucusu ve kent tarihçisi Gizem Kıygı yürütücülüğünde gerçekleştirilecek bu atölye ile çocuklar, İstanbul’un tarihi semtlerinden Beyoğlu’nun mimari özelliklerini ve kültür mekânlarını tanıma fırsatı buluyor. Sanat kavramı, sanat dalları ve sanat-kent ilişkisi ile başlayan atölye, çevrimiçi bir Beyoğlu gezisi ve kolektif olarak tasarlanan haritalara sanat mekânlarının yerleştirmesi ile tamamlanıyor.

“Doğa ile Ortak Dilimiz: Müzik” ses ve müzik atölyesi (6-8 yaş):

29 Ocak Cuma, Saat 14:00 // 5 Şubat Cuma, Saat 14:00

İKSV tarafından kurulan Birlikte Güçlü Sesler çocuk korolarının şefi Zeynep Eren Kovankaya’nın tasarladığı bu atölyede çocuklar, ırmak, yağmur, gök gürültüsü, hayvan sesi gibi doğada bulunan seslere kulak veriyor. Atölye sırasında aktarılan basit teknikleri kullanarak bu sesleri taklit etmeye çalışan katılımcılar, doğanın müziğini keşfedecekleri bir yolculuğa çıkıyor.

Atölyeler Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve 1 saat sürecektir.