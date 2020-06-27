İlk sergi Saraçhane’de

Edinilen bilgilere göre tablonun Londra’daki Christie’s müzaye evinde satışa çıkacağı haberini okuyan İBB Başkanı İmamoğlu, çalışma arkadaşlarına tablonun alınması talimatını verdi. Bu talimat üzerine İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka, galeri ile temasa geçerek teminat yatırdı ve telefonla başvuru yaptı. Müzayede de İBB’yi Alkanalka temsil etti. Tabloyu İstanbul’a kazandırmayı çok istediği belirtilen İmamoğlu’nun fiyat noktasında bir kısıtlamaya gitmediği de öğrenildi.



Tabloyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu şunları söyledi:



“Mutluyuz. Bellini’nin gerçekten önemli bir tablosunun, bize ait aslında bir anının, Fatih Sultan Mehmet’e ait bir tablonun yakıştığı yer, elbet İstanbul’dur. Yakışan; İstanbul halkının, hatta bütün dünyanın gelip, o muhteşem komutanı, padişahı görmek isteyeceği bir alanda ziyaret etmesidir. Bu noktada; satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum ve hemen arkadaşlarıma, süreci incelemeleri için talimat vermiştim. Tam da Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da daha özel bir anıtla hissedilir hale gelmesinin hazırlıklarının yapıldığı günlerde böyle bir hediyenin İstanbul’a kazandırılması, beni çok mutlu etmiştir. Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul’da yaşamaya devam edecek.”